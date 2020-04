Comune, un conto corrente per sostenere l'emergenza coronavirus

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria lancia una campagna di raccolta fondi per la gestione e il contenimento dell’emergenza. Tutti i privati cittadini e le imprese che intendono concorrere al sostegno delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione possono donare utilizzando l'Iban IT 07T 050 341 040 8000 0000 05546 con la causale ‘Progetto di aiuto alla Città di Alessandria'.

Tutte le somme raccolte saranno destinate esclusivamente ad iniziative volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid 19, con particolare riferimento all’acquisto di beni e servizi destinati alla protezione individuale; alla realizzazione di progetti integrati in campo ambientale, sanitario o sociale; alla realizzazione di progetti volti al sostegno economico di famiglie e/o imprese in difficoltà a causa dell’emergenza; al supporto tecnico, organizzativo od economico dei soggetti del terzo settore impegnati sui fronti di contenimento del contagio.

“Sono molte le richieste di sostegno che abbiamo ricevuto, a vario titolo, da privati cittadini ed imprenditori alessandrini che hanno il desiderio di dare fattivamente una mano - spiega il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - I piccoli e grandi gesti che ci hanno accompagnato dall’inizio di questa emergenza ad oggi ci hanno permesso di mettere in campo le prime azioni concrete per garantire sostegno e vicinanza alla nostra comunità".

“E per tutte le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o enti non commerciali in favore dei Comuni e finalizzate a questi interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica - ricorda l'assessore al Bilancio, Cinzia Lumiera - spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro, mentre per le imprese la donazione è deducibile dal reddito di impresa”.