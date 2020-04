Un altro capriolo per le strade di Alessandria

ALESSANDRIA - Sono stati numerosi gli avvistamenti di animali selvatici in città. In questo video, girato domenica da un lettore, un'altra testimonianza: a due passi dal Meier un ungulato, probabilmente un capriolo, vagabonda per le strade di Alessandria. Anche questo è un effetto collaterale delle restrizioni sociali imposte per contenere l'epidemia del Covid-19.