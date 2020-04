Si pedala sui rulli virtuali di AcdB Museo

ALESSANDRIA - Anche Fausto Coppi si allenava sui rulli. Quelli di AcdB Museo sono rulli di storia, cultura e sport, e da questa mattina, alle 10, fino alle 20 di domenica, e per tutti i weekend, tutti potranno pedalare dentro questo luogo dedicato alle due ruote e ai suoi interpreti, dentro le stanze al terzo piano di Palazzo Monferrato, che la Camera di Commercio ha trasformato in uno spazio magico per riscoprire l'identità di "Alessandria Città delle Biciclette".

Una opportunità per tenersi allenati e vivere emozioni. Anche ascoltando il racconto di Massimo Poggio, che fa conoscere a tutti Carlo Michel - sì, proprio lui, il 'padre' della Birra Alessandria - che nel 1867 portò, direttamente dall'Expo di Parigi, il primo velocipede, una 'Draisienne' tipo Michaux che la gente considerava un 'trabiccolo'.

Molti virtual tour e clip, che sono 'assaggi' del ricco patrimonio del museo, popolati di campioni, artigiani della bici, personaggi geniali come Giovanni Maino, giornalisti, fotografi, e poi cimeli e foto: una proposta che si inserisce nella ricca stagione di iniziative culturali legate alla storia delle due ruote, del capoluogo e di tutto il territorio, e attraverso il web la community si allarga.

Speciali sono anche i compagni di viaggio: le guide dell'Unitre, collegate su facebook, e gli studenti dell'istituto Volta di Alessandria, protagonisti del progetto 'In bici si sVolta', autori di percorsi in italiano e in inglese, a disposizione anche dei gruppi scolastici. Tutti, mantenendo la parola d'ordine #iorestoacasa, hanno proposto ad AcdB virtual contenuti messi a disposizione sui social, condividendoli anche sulle bacheche personali e facendoli diventare stories per fb e instagram.

Si inizia in questo weekend e poi sempre dalle 10 del venerdì alle 20 della domenica: sulle bacheche dei profili ufficiali di AcdB ci saranno contenuti, foto, clip, link che parlano di tutto quanto pedala attorno alla bicicletta, con un po' di atmosfera retrò e lo sguardo verso il futuro. Anche grazie al nuovo archivio digitale, miniera di pezzi preziosi, da poco iniziato grazie alla collaborazione con il Museo del Ghisallo di Magreglio. L'hashtag è un invito: #iopedaloconAcdB.