Chiusi i centri di raccolta differenziata e la sede di Amag Ambiente

ALESSANDRIA - Rimarranno chiusi sino al 13 aprile tutti i Centri di raccolta differenziata (viale T. Michel e via IV Martiri in città, Felizzano, Frugarolo e Sezzadio) e gli uffici della sede operativa di Amag Ambiente in viale T. Michel. I cittadini possono comunque interagire con l’azienda attraverso il call center al numero 0131 223215 o al numero verde 800 296 096 (solo da rete fissa), tramite il portale www.amagambiente.it o scrivendo a info@amagambiente.it. Anche il servizio di raccolta del verde a domicilio è sospeso sino al 13 aprile.

Prosegue senza sosta l’intervento di pulizia ad Alessandria e nei sobborghi, disposto dal presidente del Gruppo Amag Paolo Arrobbio, attraverso autobotti e lance ad acqua compressa.

Fino a lunedì 13 aprile il distributore di metano Alegas di Lungo Tanaro Magenta sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con orario continuato. Sabato, domenica e lunedì di Pasquetta (13 aprile) resterà chiuso. Rimangono attive h 24 le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.