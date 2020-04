Il 32° Genio Guastatori fa brillare granata d’artiglieria

MIRABELLO - Esercito, Carabinieri di Casale, e ambulanza presenti questa mattina a Mirabello, in una strada di campagna. Una task force mirata a mettere in sicurezza una granata d’artiglieria da 120 mm della seconda Guerra Mondiale.

L’ordigno è stato rinvenuto mercoledì scorso da un abitante della zona che ha immediatamente avvertito la Compagnia Carabinieri di Casale, diretta dal capitano Christian Tapparo. L’ufficiale ha provveduto a transennare la zona e ad avvertire gli artificieri. Questa mattina, il 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano l’ha fatta brillare. La bomba era praticamente intatta, con spoletta (in punta) ancora in buono stato. Per farla detonare, però, ci sarebbe voluto un forte impatto, questo l’ha resa meno pericolosa.