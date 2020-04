L'omaggio ai medici e infermieri dell'ospedale di Alessandria

Sirene accese e applausi poco fa davanti al pronto soccosso dell'ospedale di Alessandria. Tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le ambulanze alessandrine hanno reso omaggio a medici, infermieri e a tutti gli operatori che da settimane lottano contro il covid-19. Da una parte la Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Finanza, Vigili del Fuoco, croce verde, croce Rossa e Castellazzo Soccorso e dall'altra i medici e infermieri del pronto soccorso in rappresentenza di tutti gli operatori dell'ospedale in un abbraccio virtuale per resistere a questa drammatica emergenza.