I primi laureati “a distanza” in Scienze Biologiche

ALESSANDRIA - Sono 24 gli studenti che venerdì 27 marzo si sono laureati in Scienze biologiche. Insieme ai 14 iscritti al polo di Vercelli sono stati i primi studenti per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale a laurearsi in modalità telematica. Le operazioni di laurea si sono svolte in videoconferenza, con la partecipazione degli studenti e di 9 relatori a Vercelli e 8 ad Alessandria. Gli studenti hanno potuto esporre i risultati e le attività pratiche svolte durante il proprio periodo di stage, della durata di 200 ore.

Come ha spiegato il professor Marco Cucco, ordinario di Zoologia e presidente del corso di laurea in Scienze biologiche, «gli stage di questa sessione di laurea si sono svolti presso i laboratori biomedici di diversi ospedali della nostra area geografica (Piemonte orientale, ma anche 2 alle Molinette), presso laboratori interni di ricerca della nostra università, presso Enti esterni (Parchi) e studi di biologi professionisti. È stata una procedura che ha richiesto molte energie per essere messa a punto ma che ha funzionato perfettamente e che è stata molto apprezzata dagli studenti. In questo modo tutti hanno potuto laurearsi nei tempi previsti, senza dover attendere la fine dell'emergenza coronavirus. Alla fine docenti e studenti si sono lasciati con l'impegno di ritrovarsi, appena sarà possibile, per effettuare in presenza la cerimonia di proclamazione, con la partecipazione di famigliari e amici».

Il professor Leonardo Marchese, direttore del Disit, ha commentato: «Siamo riusciti ad offrire agli studenti il miglior servizio possibile in questo periodo molto difficile, grazie alla disponibilità del corpo docente e al supporto altamente qualificato del personale tecnico e amministrativo, che ha assicurato non solo il miglior collegamento e assistenza durante l’esposizione online degli elaborati, ma anche la preparazione di tutti i documenti necessari lavorando da casa in modalità smart working. Accanto al ringraziamento per tutto il personale, esprimo la mia più grande soddisfazione per questa prova di impegno collettivo che ha portato alla laurea triennale 38 studenti del corso di Scienze Biologiche, che potranno così proseguire il loro percorso di studi il prossimo anno accademico, fiduciosi che si possa ripartire, anche con più entusiasmo, appena sarà superata l’emergenza imposta dal coronavirus. A breve si svolgeranno, sempre in modalità telematica, anche le lauree degli altri corsi del nostro Dipartimento che riguardano la Scienza dei Materiali, la Chimica e l’informatica. I nostri tecnici informatici sono costantemente al lavoro per mettere a punto le modalità per potere trasmettere le presentazioni delle tesi di laurea in streaming su YouTube in modo che anche i parenti e gli amici possano seguirle, ciascuno da casa propria».