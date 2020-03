“Cittadino digitale”: la nuova app del Comune

ALESSANDRIA - Una nuova app gratuita è stata messa a punto per fornire agli utenti e alla cittadinanza, attraverso un ulteriore canale comunicativo, utili informazioni relative al Comune. Si tratta del “Cittadino digitale” che, al pari di molti altri Comuni italiani, è stata configurata anche per Alessandria.

«Con questa nuova app – dichiara il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco – intendiamo aggiungere un’ulteriore opportunità di servizio per la nostra comunità e, in generale, per tutti coloro che attraverso la tecnologia digitale desiderano rimanere in contatto con il nostro Ente. Si tratta di uno strumento che intende arricchire il sistema comunicativo del nostro Ente con i cittadini in un momento delicato come quello attuale, favorendo la diffusione di messaggi e indicazioni utili. Invito pertanto ad attivare questa app che, secondo le indicazioni governative, è gratuita e ringrazio molto l’assessore alla Innovazione Digitale, Ict ed e-Government e la Direzione comunale competente per il costante impulso che, con la totale condivisione della nostra Giunta, stanno fornendo al nostro Ente per renderlo sempre più “vicino”, grazie alle moderne tecnologie, alle esigenze della cittadinanza».

Per installare e utilizzare l’app “Cittadino digitale” (elaborata da Apk Smart Technologies) non ci si deve registrare né fornire proprie informazioni personali: il servizio è gratuito. “Cittadino digitale” è disponibile sia per Android (su Google Play) che per Ios (su Apple Store). Una volta installata l’app, bisogna scegliere “I miei Enti preferiti” e, scorrendo in ordine alfabetico, attivare la voce “Alessandria”, che diventerà verde. In questo modo, si abilita alla visualizzazione dei contenuti relativi al Comune di Alessandria. Optando per la voce “Notifiche” si può inoltre scegliere di accettare la ricezione delle notifiche in caso di ogni nuova comunicazione di messaggio caricato dall’Ente, tramite messaggistica “push” interna alla app. Quando l’Amministrazione Comunale trasmetterà un messaggio, gli utenti riceveranno un “alert” sonoro e un avviso nella barra di stato del proprio devices (smartphone, pc, tablet…). In qualsiasi momento sarà possibile leggere i messaggi ricevuti dal menu “Comunicazioni”.

«Ritengo che questa app segni veramente un nuovo importante tassello che si aggiunge agli altri che in questi anni abbiamo attivato, nella consapevolezza che i cittadini e gli utenti hanno diritto ad avere una Pubblica Amministrazione il più possibile “a portata di mano”. Ciò significa una serie di cose e di servizi che si stanno riformulando per qualificare sempre di più gli aspetti e le modalità erogative, a parità di contenuti» sottolinea Cherima Fteita, assessore alla Innovazione Digitale, Ict ed e-Government.



Clicca qui per il tutorial