Il 'cuore d'atleta' del Gruppo podistico Solvay

SPINETTA MARENGO - Sono finiti nel mirino, i podisti o, se preferite, i runner. "Ci hanno etichettati come egoisti perché, fino a quando la legge ce lo ha permesso, abbiamo continuato a correre, in solitaria. Per qualcuno il nostro comportamento era irriverente, e invece gli sportivi sanno che il cuore degli atleti aumenta di dimensioni e va allenato".

Il Gruppo podistico Solvay ha deciso di allenare diversamente proprio il cuore. "Si può fare in gruppo, o anche da soli, cercando di coinvolgere, però, amici e parenti che, anche se non iscritti, hanno deciso di entrare in squadra: il nuovo metodo che abbiamo adottato - sottolineano le donne e gli uomini del Gruppo Solvay - si riassume in un verbo: donare".

Grazie al contributo dei tesserati e di chi ha condiviso l'iniziativa sono stati raccolti 1500 euro, da destinare agli ospedali della provincia, in particolare all'azienda ospedaliera alessandrina, "in prima linea nell'emergenza covid-19"..