“Un biglietto per gli eroi”, iniziativa a sostegno della Protezione civile

ALESSANDRIA - Anche il Silb di Alessandria, l’associazione che riunisce le aziende dell’intrattenimento da ballo e di spettacolo, aderisce all’iniziativa “un biglietto per gli eroi”, lanciato dal Silb nazionale a supporto dei tanti lavoratori e volontari che in questo momento si stanno spendendo per combattere l’emergenza sanitaria da coronavirus. La proposta è di effettuare un piccolo versamento alla Protezione Civile affinché si possa in parte ripagare lo sforzo umano, economico, sociale di questi giorni. Quanto spende mediamente una persona in un mese per aperitivi e ingressi in locali? Silb chiede di versare la simbolica cifra di un biglietto, di un aperitivo, di un’uscita, all’Iban della Protezione Civile.

“In questo momento così difficile i veri eroi non siamo noi che dobbiamo avere, in fondo, soltanto la pazienza di aspettare che passi l’emergenza, ma tutte le persone che meritano molto più di un encomio. - dichiara il presidente provinciale di Silb Enzo Patitucci - Mi riferisco a tutto il personale medico, ai volontari italiani senza dimenticare chi è arrivato in Italia addirittura dall’estero per aiutarci! Eroi che fanno orari estenuanti e che mettono a serio rischio la propria incolumità per il bene altrui. Senza dimenticarci di tutti gli addetti alla Protezione Civile che hanno gli stessi meriti e che abbiamo scelto come ente di riferimento per la raccolta per non fare discriminazioni, perché hanno responsabilità a livello nazionale e non fanno riferimento ad una struttura ospedaliera specifica. Il mondo della notte è fermo dalla fine di febbraio e, insieme a tutto il resto dell’imprenditoria, non ha certezze di cosa gli riserverà il futuro, ma in questo momento il primo pensiero va ai nostri concittadini e ai nostri clienti che dimostreranno insieme a noi che gli Italiani hanno un cuore grande. #unbigliettoperglieroi è un’iniziativa per devolvere a questa nobilissima causa quello che ciascuno si sente, che possa essere simbolicamente paragonato al costo di un biglietto di un concerto, ad un aperitivo, ad una consumazione, al biglietto di ingresso in discoteca, etc. Ognuno secondo le proprie possibilità”.

Chiunque effettuerà un versamento, conservi la ricevuta di bonifico. Poi, a emergenza finita, quando si tornerà alla vita normale, avrà diritto a un ingresso gratuito in uno dei migliaia di locali affiliati Silb al momento della riapertura.

Coordinate Bancarie Protezione Civile:

Intestatario: Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387

Causale: SILB Un biglietto per gli eroi