Oggi in provincia tre morti

ALESSANDRIA - Salgono a 89 i decessi in provincia di Alessandria a causa del coronavirus. Il numero è aggiornato con i 3 di oggi, come comunicato dall'Unità di crisi che, pochi minuti fa, ha emesso il bollettino di metà giornata.

Quindici i decessi in regione dove i morti, da quando è esplosa l'epidemia, sono in tutto 315.

Alle 12.30, le persone positive al Covid-19 in tutto il Piemonte sono 4.861, di cui 817 nella nostra provincia, la peggiore della regione, a parte quella di Torino.

Sono tre, in Regione, i guariti, tra cui il governatore Alberto Cirio che, l'8 marzo, aveva annunciato di essere positivo al Covid-19.

Altri numeri che riguardano il Piemonte: 1.992 le persone in quarantena, 343 i ricoverati in terapia intensiva, 2.194 in altri reparti.