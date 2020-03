Trasporto Amico: 'Sosfarmaci', consegne in tutta la provincia

ALESSANDRIA - Trasporto Amico Anteas allarga i confini del suo servizio, gratuito, 'Sosfarmaci'. "Da metà della scorsa settimana siamo operativi, per le consegne, in tutta la provincia. Attiva anche la collaborazione con l'Assistenza domiciliare integrata (Adi) - spiegano i volontari - Fin dal primo giorno ci siamo messi a disposizione del Comune e della Protezione civile e siamo nella rete con il Cissaca, che coordina".

Il contatto con Trasporto Amico è diretto anche utilizzando l'indirizzo sosfarmaci.anteas@gmail.com o telefonando allo 0131 261268, centralino attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, il sabato dalle 8 alle 13. "I medici di famiglia possono inviare, come già stanno facendo in molti, la ricetta con una email. Le farmacie ci contattano direttamente per le consegne. Dalla Protezione Civile riceviamo elenchi delle persone che necessitano dei farmaci. Il nostro è un sevizio a cui si possono rivolgere direttamente anche i privati".

Da domani, lunedì 23, sarà operativo anche il numero verde 800 186 022, attivato dal Comune.

I sei volontari sono equipaggiati con tutti i dispositivi di protezione.