Arpa, prodotti 568 litri di liquido igienizzante

TORINO - Grazie alle donazioni di 10 aziende piemontesi, i 4 laboratori di Arpa Piemonte sono riusciti a produrre in 8 giorni 568 litri di liquido igienizzante destinato al personale in prima linea contro il Covid 19. Alle Forze dell’Ordine sono stati consegnati 278 litri, al comparto della Sanità ne sono stati inviati 180, ai Comuni 90 litri e 20 alla Protezione civile.

«Ringrazio personalmente tutti coloro che stanno lavorando giorno e notte per superare questo momento - commenta l'assessore regionale Marnati - Ringrazio Arpa e il direttore Angelo Robotto e le aziende per la generosità dimostrata in un momento così difficile. La produzione proseguirà anche nei prossimi giorni. In questo momento è necessario un lavoro sinergico tra gli enti, come se fossimo un unico corpo per combattere con determinazione ed efficacia il propagarsi del virus». Per informazioni sull’approvvigionamento del gel le Forze dell’Ordine e il personale sanitario possono specificare i quantitativi necessari:per Alessandria, la mail dedicata è richieste.lab.alessandria

@arpa.piemonte.it.

Le ditte che volessero offrire i componenti necessari, ivi comprese delle bottiglie di polietilene o polipropilene per la distribuzione del gel igienizzante (come capacità da mezzo litro fino a dieci litri), possono scrivere a direzione.tecnica@arpa.piemonte.it.