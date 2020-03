Ritiro a domicilio dei rifiuti per le persone sottoposte a quarantena

ALESSANDRIA - Coloro che sono sottoposti a quarantena o che siano contagiate dal virus non devono fare la raccolta differenziata. Per il ritiro dei rifiuti l’utente deve fare la richiesta telefonica del servizio a domicilio per il ritiro dei rifiuti al numero della Protezione Civile 0131 56216 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

I rifiuti dovranno essere insacchettati dall’utente in modo indifferenziato e contenuti in triplo sacchetto ben chiuso e riposto dopo 3 giorni dall’insacchettamento sul pianerottolo di casa. Un volontario della Protezione Civile, dotato di tutte i dispositivi di protezione previsti dal decreto ministeriale, provvederà al ritiro dei rifiuti dopo contatto telefonico con il richiedente.

Il sacchetto con i rifiuti sarà successivamente depositato in strada nel bidone dei rifiuti indifferenziati, nel quale saranno conferiti anche i guanti utilizzati dal volontario intervenuto, il quale non dovrà avere alcun tipo di contatto con l’utenza.

Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 23 marzo.