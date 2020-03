Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

LAVORO - Offerte private

Azienda privata ricerca 5 animatori turistici

Società di animazione per villaggi e resort EurecaStyle Group organizza video stage di formazione con rilascio di contratto di lavoro per la stagione estiva. Mansioni: tutte le categorie di animazione Requisiti: anche prime esperienze nel settore animazione. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro per stagione estiva. Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae con foto a risorseumane@eurecastyle.com - sito: www.eurecastyle.com - per saperne di più tel. 2928440213 - 096172286

Azienda privata ricerca magazziniere

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di magazziniere con funzioni di ricevimento ed imballaggio merci per spedizione, imballaggi. La persona si curerà dell'inventario fisico e gestionale con ausilio di programmi informatici dedicati,controllo del locale e della merce in arrivo e uscita. Requisiti: il candidato ha una buona conoscenza della lingua inglese ( indispensabile) volontà e disponibilità all'apprendimento. Patente b, auto propria per raggiungere il luogo di lavoro, buona salute per riordino fisico della merce, età massima 29 anni per inserimento in apprendistato.Sede di lavoro: Vicinanze Alessandria. Tipologia di inserimento: iniziale apprendistato con possibile conferma. Modalità di candidatura: i candidati interessati e in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell’offerta 14399 nell’oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca manovale edile con esperienza

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di manovale in cantieri edili. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di qualifica professionale, di corso di formazione lavoratori e addetto ai ponteggi, di patente b, esperienza indispensabile. Disponibile a trasferte di durata settimanale in altre province. Sede di lavoro: Alessandria e trasferte. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time della durata di due mesi. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: sanfrancescocostruzioni@gmail.com

Azienda privata ricerca aiutante idraulico

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiutante idraulico per installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, trattamento acqua e gas. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di licenza media, ha una minima esperienza con l'utilizzo di trapano, scale, utensili, buona manualità. L'attività prevederà anche lavori manuali di carico e scarico merce. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time con orario su giornata dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il riferimento "aiutante idraulico"

Azienda privata ricerca addetto/a preparazioni panini

Mansioni: la risorsa si occuperà inizialmente di svolgere la mansione di addetto/a preparazione panini, caffetteria ed in futuro la mansione di responsabile di negozio Requisiti: la candidatura ideale ha esperienza nel settore della ristorazione (anche solo esperienza di sala e cucina), una buona predisposizione al contatto con il pubblico, conoscenza di base informatica e della lingua inglese ed è in possesso del diploma di scuola superiore, di patente b automunito. Sede di lavoro: Alessandria ed eventuali trasferte saltuarie. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time. Previsti turni su sei giorni lavorativi. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice 14076

Azienda privata ricerca operaio agricolo

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere mansioni legate all'agricoltura. Requisiti: passione per l'agricoltura, preferenza per candidature con esperienza precedente in ambito agricolo, preferenza per candidati in possesso di patente di guida. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - Gamalero con possibilità di trasferte in Liguria, provincia di Genova. Possibilità di risiedere in azienda. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di tre mesi, con possibilità di rinnovo. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail igiea.adami@gmail.com indicando nell'oggetto la mansione ricercata "operaio agricolo"

Azienda privata ricerca magazziniere con esperienza

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di magazziniere, addetto/a preparazione ordini clienti con prelievo da magazzino, controllo corrispondenza ordine con codice articolo prelevato, scarico della commessa.Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di qualifica professionale, patentino di guida per il muletto, patente b per consegna e ritiri, conoscenze informatiche di base, esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Solero. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time della durata di quattro mesi. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Modalità di candidatura: i candidati interessati e in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice 14065



Offerte riservate alle categorie protette

per candidarsi a queste offerte, data l’emergenza sanitaria nazionale, sarà possibile candidarsi via mail a info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, allegando il proprio curriculum vitae ed indicando il codice dell'offerta di interesse.

Azienda privata ricerca banconista di tavola calda

collocamento mirato assunzione nominativa disabili (art.1 L.68/99)

Mansioni: Banconista di tavola calda addetto/a alla gestione del servizio clienti (cassa/preparazione vassoi/confezionamento prodotti). Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, età inferiore ai 35 anni, preferibile diploma di istituti superiori, patente B e auto propria. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Tempo det. di 7 mesi con orario part time di 21 h settimanali (disponibilità a lavorare su turni - anche notturni - e nei fine settimana). Modalità di candidatura: data l’emergenza sanitaria nazionale, sarà possibile candidarsi entro il 31/03/2020 via mail a info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, allegando il proprio curriculum vitae ed indicando il codice dell'offerta 14055.

Azienda privata ricerca Impiegata/o front office

collocamento mirato assunzione nominativa orfani vedove profughi ed equiparati (art.18 L.68/99)

Mansioni: impiegata/o addetta/o front office. Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, buona conoscenza pacchetto Office, buona predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: Tempo det. di 7 mesi con orario full time (da lunedì a venerdì: 9.00/13.00 - 14.30/18.30, sabato 9.30/12.00). Modalità di candidatura: data l’emergenza sanitaria nazionale, sarà possibile candidarsi entro il 31/03/2020 via mail a info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, allegando il proprio curriculum vitae ed indicando il codice dell'offerta 14038.

Azienda privata ricerca addetto/a alle vendite

collocamento mirato assunzione nominativa disabili (art.1 L.68/99)

Mansioni: addetto/a alle vendite, all'assortimento/esposizione della merce e all'assistenza del cliente. Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, indispensabile diploma di scuola secondaria superiore, preferibile esperienza nella mansione, conoscenze informatiche di base, spiccata predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in squadra, ma anche a lavorare in autonomia. Sede di lavoro: Casale Monferrato. Tipologia di inserimento: Tempo det. di 7 mesi con orario part time di n.21 ore settimanali (tra le 9 e le 21.00) per 5 gg a settimana, compresi i giorni festivi. Modalità di candidatura: data l’emergenza sanitaria nazionale, sarà possibile candidarsi entro il 31/03/2020 via mail a info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, allegando il proprio curriculum vitae ed indicando il codice dell'offerta 14034.

Azienda privata ricerca conducente di autobus

collocamento mirato assunzione nominativa orfani vedove profughi ed equiparati (art. 18 L.68/99)

Mansioni: conducente di autobus. Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, patente di guida categoria D e CQC (abilitazione alla guida di autobus in servizio pubblico). Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Tempo det. di 7 mesi con orario full time medio di 6 h e 30 al giorno per n.6 giorni a settimana. Modalità di candidatura: data l’emergenza sanitaria nazionale, sarà possibile candidarsi entro il 31/03/2020 via mail a info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, allegando il proprio curriculum vitae ed indicando il codice dell'offerta 14023.

Azienda privata ricerca operaio addetto/a alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani

collocamento mirato assunzione nominativa orfani vedove profughi ed equiparati (art. 18 L.68/99)

Mansioni: operaio addetto/a alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani. Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, patente di guida categoria C e CQC (patentino specifico carta di qualificazione del conducente). Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Tempo det. di 12 mesi con orario full time (38 h settimanali) .Modalità di candidatura: data l’emergenza sanitaria nazionale, sarà possibile candidarsi entro il 31/03/2020 via mail a info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, allegando il proprio curriculum vitae ed indicando il codice dell'offerta 14026.



Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

