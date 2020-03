Coldiretti: “Ogni volta che puoi compra prodotti italiani”

PROVINCIA - Agricoltori, industrie alimentari e distribuzione commerciale si impegnano a garantire regolarità delle forniture alimentari agli italiani e a combattere qualsiasi forma di speculazione sul cibo dai campi alle tavole: nasce così l’alleanza salva spesa Made in Italy. L’iniziativa, promossa da Coldiretti con Filiera Italia, vede l’adesione di Conad, Coop, Auchan, Bennet, Cadoro, Carrefour, Decò, Despar, Esselunga, Famila, Iper, Italmark, Metro, Gabrielli, Tigre, Oasi, Pam, Panorama, Penny, Prix, Selex, Superconti, Unes e Vegè.

“Sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria come Coldiretti avevamo sollecitato con atti concreti la grande distribuzione commerciale affinché sostenesse il consumo di prodotti alimentari Made in Italy con la scelta di fornitori in grado di garantire la provenienza nazionale di alimenti e bevande – ha affermato il presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco -. Anche in questi momenti di forte criticità la catena produttiva, logistica e distributiva è riuscita a garantire i beni necessari per tutte le famiglie italiane. Il modo per ringraziare tutte queste persone del loro sacrificio e forte senso di responsabilità è uno solo: ogni volta che puoi chiedi e compra prodotti italiani”.

“Chiediamo al Governo e alle autorità pubbliche di aiutarci nel lavoro di rifornire gli italiani dei beni essenziali, con provvedimenti semplici e chiari che permettano con la massima sicurezza possibile la continuità della raccolta, della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti di largo consumo – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo -. Per questi obiettivi faremo tutti gli sforzi necessari e invitiamo tutte le altre organizzazioni dell’agroalimentare ad aderire a questi impegni e ad unirsi a noi in questa battaglia fatta nell’interesse di una filiera virtuosa, dei cittadini italiani e più in generale del nostro meraviglioso Paese”.