Alla Salus 39 posti letto per pazienti in via di guarigione

ALESSANDRIA - L’Asl di Alessandria, con il benestare dell’Unità di crisi regionale, ha implementato la collaborazione con le strutture del Policlinico di Monza presenti sul territorio con una nuova iniziativa volta ad alleggerire la pressione sui presidi ospedalieri pubblici: dopo l’apertura del primo Covid Hospital allestito in una struttura privata della provincia di Alessandria, sono oggi disponibili 39 nuovi posti letto alla Clinica Salus di via Trotti, ad Alessandria, sempre di proprietà del gruppo Policlinico di Monza.

I nuovi posti letto sono riservati ad una specifica tipologia di malati Covid e saranno interamente gestiti da personale sanitario della struttura privata. I degenti destinati alla Clinica Salus sono pazienti considerati in dimissione, cioè che hanno già superato positivamente la fase acuta della malattia ma risultano ancora positivi al Corona virus e vanno pertanto gestiti con particolari precauzioni per un lasso di tempo sufficiente a considerarli completamente guariti e non più infetti. La loro gestione, seppur in via di guarigione, è sempre molto impegnativa e poter contare su una struttura dedicata consente di liberare posti letto e risorse per i casi più gravi.

L’Asl Al ringrazia "il dottor De Salvo, presidente del Gruppo Policlinico di Monza, e il direttore dottor Perla per la disponibilità e la collaborazione dimostrata in questo momento di crisi".