Centro di Ascolto comunale: estese le competenze anche alle famiglie con minori

ALESSANDRIA - L’afflusso delle telefonate al Centro di Ascolto Comunale, attivo da mercoledì 18 marzo, è stato costante. Il servizio gratuito, attivo dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì, è stato ideato su input della Giunta comunale.

Il personale scolastico dei servizi educativi 0-6 del Comune si occupa delle risposte alle telefonate dei cittadini. Le educatrici e alcune assistenti scolastiche hanno messo a disposizione della comunità la loro competenza relazionale e la loro professionalità per offrire un servizio unico di supporto alle fasce più deboli. Le chiamate vengono inviate al numero verde unico 800 317 316 e successivamente smistate ai contatti del personale operativo.

In questa prima fase di attività la maggior parte dei quesiti pervenuti, riguarda la possibilità di spostarsi dalla propria abitazione: l’impegno del personale è rivolto, in particolare, a veicolare il messaggio che è necessario attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ministeriali e rimanere a casa oltre ad offrire informazioni gestionali di pubblica utilità.

Nato inizialmente come centro di ascolto per persone anziane sole, proprio alla luce della competenza delle operatrici e sulla base di alcuni quesiti pervenuti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di estendere le competenze del Centro di Ascolto comunale anche a supporto delle famiglie con minori. Le operatrici forniranno, dunque, anche indicazioni sulla gestione di possibili difficoltà relazionali che possano manifestarsi e, in particolare, consigli sulle attività ludiche da poter realizzare anche in casa.

“Sono molto contenta del positivo riscontro di questo servizio - ha commentato l’assessore alla Politiche Educative, Silvia Straneo -. Un anziano privilegia sicuramente un contatto più autentico e diretto e la professionalità dei nostri operatori è ideale per accoglierne i dubbi, le domande ed anche le paure. L’ampliamento delle competenze che abbiamo disposto consentirà di arrivare anche ad un’altra fascia cosiddetta ‘debole’: i nostri ragazzi. Questo Centro di ascolto vuole rappresentare una prima risposta ai bisogni della nostra comunità in questo momento critico e nuovo da vivere per tutti”.

“Come assessore alla Protezione Civile sono estremamente contento della disponibilità delle nostre educatrici a svolgere questa attività – ha concluso l’assessore alla Salute e Protezione Civile, Paolo Borasio - L’allargamento degli ambiti di intervento del Centro di Ascolto comunale ci consente di intervenire in modo più capillare sul tessuto sociale alessandrino e far sentire ai nostri cittadini che ci siamo, che comprendiamo i loro bisogni e che stiamo facendo il possibile, con tutte le professionalità e competenze che abbiamo a disposizione, per essere vicini e di supporto alla nostra comunità. Stiamo lavorando tanto per costruire opportunità e cercare soluzioni per questo difficile momento”.