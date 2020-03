Castellazzo: i contagiati ora sono sei

CASTELLAZZO - Due nuovi casi di persone positive al covid-19 a Castellazzo: salgono così a sei i residenti in paese ricoverati nelle strutture ospedaliere. I familiari sono in isolamento domiciliare. L'unità comunale di crisi, presieduta dal vicesindaco Giuseppe Romano, ha provveduto a consegnare, ieri pomeriggio, a tutti i medici di base le mascherine ffp3 "per consentire loro di proseguire, in condizioni di maggiore sicurezza, l'incessante e prezioso lavoro quotidiano".

La Polizia locale e la Protezione Civile sono impegnate in un controllo capillare del territorio, diffondendo con altoparlanti l'appello a restare a casa. "Vista la velocità e l'intensità del contagio e la concreta possibilità di un ulteriore aumento del numero di casi a Castellazzo, vi chiediamo - insiste il vicesindaco - di restare nelle vostre abitazioni e non uscire se non per assoluta necessità".