Taxi gratis per i dipendenti dell’Ospedale

ALESSANDRIA - Gli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera che necessitano di trasporto nell’ambito della cintura urbana potranno fruire del servizio messo gratuitamente a disposizione da alcuni tassisti della città.

Roberta Volpini, direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera, spiega: “Prima di tutto ringraziamo i tassisti per averci messo a disposizione questo servizio, molto importante per i nostri operatori che in questo periodo stanno affrontando una prova durissima. Si tratta dell’ennesima iniziativa di solidarietà che stiamo registrando verso la nostra Azienda Ospedaliera, siamo davvero grati per ogni singola iniziativa che sostiene e aiuta a lavorare meglio e a servire meglio i pazienti. Ringrazio il Comune per la preziosa collaborazione: in questa fase emergenziale la sinergia istituzionale sta funzionando in modo concreto”.

Per usufruire del servizio è sufficiente chiamare il numero dedicato, segnalato dagli stessi tassisti disponibili all’erogazione di questo servizio, per prenotare: la corsa diurna è garantita nei trenta minuti, quella notturna è prenotabile entro le 23. Bisogna dichiarare di essere dipendenti sanitari dell'Azienda ospedaliera esibendo il badge e l'autocertificazione per spostamento per comprovate esigenze lavorative. Il trasporto avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza e quindi al massimo con due persone per auto.

“L’Amministrazione Comunale – dichiara Mattia Roggero, assessore al Commercio – si sta prodigando al massimo per fronteggiare l’emergenza Covid-19: lo fa sia come Ente attraverso il proprio personale e i propri settori, servizi e uffici che in queste ore continuano ad offrire con professionalità i servizi alla cittadinanza, sia favorendo e sollecitando la stessa comunità ad assumere iniziative che possano alleviare i disagi e arrecare, per quanto possibile, qualche beneficio ai nostri cittadini. In questa ottica, si inserisce la proposta di alcuni tassisti a favore degli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera. Si tratta di un’iniziativa che raccoglie tutto il plauso del Sindaco e della Giunta e che auspichiamo produca celermente i benefici per la quale è stata attivata”.