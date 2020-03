Incidente per l’ambulanza Covid-19

ALESSANDRIA - Incidente stradale verso sera, in spalto Marengo. L’urto è avvenuto all’incrocio tra un’ambulanza della Croce Rossa e un’Alfa Romeo alla cui guida si trovava una donna di 52 anni, Alessandria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che stanno verificando le cause esatte dell’urto. La 52enne è stata medicata per lesioni che, fortunatamente, sono risultate lievi. L’ambulanza era in sirena, stava intervenendo su un caso di sospetto coronavirus.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti.