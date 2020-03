Selfie con lei coricata sul cofano: denunciati

ALESSANDRIA - Abitano a Casalcermelli ma hanno deciso di venire a fare la spesa in Alessandria. Una scelta che è costata a padre e figlio una denuncia: gli agenti della Polizia Municipale hanno contestato ai due l'articolo 650 del codice di procedura penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

La giustificazione fornita agli agenti ha peggiorato la situazione, se possibile: sono arrivati in città per fare la spesa in viale Massobrio, passando per piazza Garibaldi dove hanno acquistato le sigarette.

Una terza persona è stata fermata in corso Acqui. Anche in questo caso è scattata la segnalazione per non aver ottemperato ai provvedimenti dell'autorità. L'uomo, nonostante sia pensionato, stava rientrando da Frascaro dove ha dichiarato di essere proprietario di una cascina. Ma il viaggio fuori porta non era motivato in alcun modo.

In queste settimane, sono decine i controlli effettuati dalla Polizia Municipale alessandrina. Da lunedì 9 marzo, due i locali a cui è stata notificata la denuncia per non aver abbassato le serrande quando invece il Decreto lo prevedeva. Nei guai anche un venditore ambulante di frutta e verdura.

Al momento, al vaglio oltre una cinquantina di autocertificazioni.

Ma c'è anche chi ha pensato di bene di farsi una scampagnata tra le vie del quartiere Villaggio Europa. Un ragazzo e la fidanzata sono stati denunciati della Municipale perché intenti a scattarsi selfie, con lei praticamente coricata sul cofano della macchina.