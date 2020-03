I Grigi per gli ospedali, l'appello di Eusepi

ALESSANDRIA - Umberto Eusepi in prima linea, come tutta l'Alessandria Calcio, per la raccolta fondi di Fondazione Cral e SolidAl.

In divisa da gioco, ma in casa, con i suoi bambini, l'attaccante invita a "dare una grande mano agli ospedali del provinvia, perché in questo momento hanno bisogno di noi più che mai". Un appello, a tutti, a dare un contributo: "Doniamo, restiamo a casa e diamo un calcio al virus". Un messaggio a nome di tutto il club grigio.

La squadra è ferma fino al 21, ma nei prossimi giorni sarà valutata attentamente la situazione, anche per un eventuale spostamento.