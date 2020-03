Vigili del fuoco al Prefetto: "Interventi senza Dispositivi di protezione"

ALESSANDRIA - Emergenza coronavirus: il coordinatore provinciale del sindacato Usb dei Vigili del Fuoco, Giovanni Maccarino, scrive al Prefetto di Alessandria denunciando le condizioni in cui si trovano ad operare i pompieri. "Non siamo carne da macello".

"Le disposizioni impongono alla popolazione - interviene Maccarino - di non uscire di casa. Noi non possiamo farlo. Dobbiamo andare al lavoro, effettuare i soccorsi, viviamo in sedi di servizio spalla spalla con i colleghi senza poter proteggere la nostra salute. Non possiamo indossare mascherine, guanti e occhiali perché non li abbiamo. Per proteggerci da un possibile contagio, e per evitare di creare problemi agli altri, il minimo che dovremmo avere sono i Dispositivi di protezione personali come quelli che giustamente hanno in dotazione gli operatori sanitari. Abbiamo chiesto ufficialmente ai vertici del Corpo nazionale e al prefetto di Alessandria, organo del Governo sul territorio, di attivarsi urgentemente in merito".