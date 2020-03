Solvay: "Al primo posto la salute e la sicurezza dei dipendenti"

SPINETTA MARENGO - Emergenza coronavirus: la Solvay interviene dopo le dichiarazione di un dipendente (che ha chiesto di mantenere l'anonimato) in merito alle protezioni sul lavoro adottate in questo specifico periodo.

E spiega, in modo fermo ed esaustivo, qual è stato l'atteggiamento dell'azienda fin dalle prime battute della crisi sanitaria in atto in tutto il Paese. "Sin dai primi giorni abbiamo messo al primo posto la salute e la sicurezza di tutti i nostri dipendenti che, in tutta Italia, hanno risposto con piena collaborazione nell’adeguarsi ai cambiamenti proposti.

Proseguiamo le attività produttive secondo quanto disposto dai Decreti del Governo e rispettando il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e condiviso con le RSU di Spinetta Marengo il 16 marzo.

Inoltre, fra le altre misure e ad integrazione di quanto indicato dalle normative, in accordo con le RSU aziendali, Solvay ha stipulato una copertura assicurativa integrativa a favore dei dipendenti specifica per questa emergenza.

Comprendiamo la preoccupazione dei dipendenti e dei loro famigliari. E’ una preoccupazione che sentiamo nostra e che stiamo gestendo come una nostra priorità".