Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e Solidal per gli ospedali

ALESSANDRIA - Acquisire dispositivi di protezione individuale per i professionisti sanitari che operano in prima linea affinché possano lavorare in massima sicurezza e comprare subito respiratori e caschi per i pazienti che necessitano di cure urgenti. La Fondazione Solidal mette a disposizione i fondi raccolti in questi primi giorni e parte della cifra già stanziata allo scopo di supportare da subito concretamente l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e l’Asl Al con tutti gli ospedali della rete della provincia, la più colpita in Piemonte. Saranno quindi disponibili fin da subito 100 mila euro per gli ospedali della provincia.

“Il ringraziamento più grande è quello che va ai donatori e ai sostenitori - sottolinea il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - che hanno risposto al nostro appello con grande cuore e generosità, grazie!”. Alle parole di ringraziamento del notaio Luciano Mariano si aggiungono quelle del presidente della Fondazione Solidal Antonio Maconi: “I medici, gli infermieri e tutti i professionisti degli ospedali della Provincia stanno lavorando in prima linea con impegno e dedizione al fine di curare e tutelare i pazienti nella massima sicurezza. Le persone si sono unite a loro in modo virtuale, sostenendoli con applausi, cantando e donando. Siamo di fronte ad una emergenza che non avremmo mai immaginato di vivere, ma ora siamo tutti uniti, sapendo che solo insieme possiamo fermare questo virus che ha colpito il nostro paese e la nostra provincia, ciascuno facendo la propria parte. Grazie di cuore a tutti i donatori e a tutti quelli che stanno lavorando; solo insieme, condividendo le nostre energie, potrà andare tutto bene”.

Il direttore generale dell’Asl Al Valter Galante ringrazia: “Esprimo il più sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, a Fondazione SolidAL e a tutti coloro che hanno effettuato una donazione manifestando un profondo senso civico. Il loro aiuto concreto ci permette in questo momento di emergenza di procedere rapidamente all'acquisto dei materiali che servono per supportare al meglio in nostro personale e i degenti”.

Anche il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Giacomo Centini ringrazia “per questa donazione, è davvero preziosa e ora i nostri uffici sono in grado di provvedere agli approvvigionamenti di respiratori e caschi utili per i pazienti Covid, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i professionisti sanitari. Grazie a tutti i donatori che hanno sostenuto e sostengono questa iniziativa, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e alla Fondazione Solidal per il supporto e per il sostegno”.

Tutti coloro che vogliono aderire alla campagna di raccolta fondi e aiutare il proprio ospedale possono donare attraverso un bonifico intestato a:

PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID-19

IBAN IT52 S 05034 10408 000000005537