Dopo l'insediamento, il Prefetto inizia gli incontri (in collegamento)

ALESSANDRIA - Il nuovo prefetto, Iginio Olita, si è insediato lunedì 16 marzo. In collegamento da remoto, ha incontrato il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Giacomo Centini e Guglielmo Pacileo della Direzione generale dell'Azienda Sanitaria Locale per fare subito il punto sulla situazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus in questa provincia.

Sempre in collegamento da remoto, ha incontrato gli esponenti della Forze dell’Ordine, per la situazione della provincia, con particolare riferimento ai servizi di controlli effettuati in applicazione del Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'emergenza coronavirus.

Ha inoltre convocato per la giornata di oggi, martedì, una riunione, sempre in collegamento, con il presidente della Provincia, i sindaci dei sette Comuni capi-zona, il commissario dell’Azienda Sanitaria Locale, il presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Alessandria e il responsabile del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile, per un confronto su varie tematiche relative all’attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.