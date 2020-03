L'appello di Baldi: 'Tutti i comuni si tassino'

Il Presidente della Provincia Gianfranco Baldi stamani ha mandato una lettera a tutti i comuni dell'alessandrino chiedendo ai sindaci di devolvere 50 centesimi per abitante per sostenere la Fondazione Solidal e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria impegnate in questi giorni a raccogliere fondi da devolvere alle strutture ospedaliere provinciali. Un impegno concreto che non dovrebbe incidere particolarmente sui bilanci comunali e che potrebbe fruttare circa 200mila euro.