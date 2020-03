Amag: sospesi i distacchi per morosità

ALESSANDRIA - Le società del Gruppo Amag hanno recepito le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sospendendo i distacchi per morosità degli utenti di elettricità, gas e acqua fino al 3 aprile.

La sospensione dei distacchi per morosità per l’elettricità riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.

Per il settore idrico si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.