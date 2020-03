Tari, la seconda rata slitta a metà aprile

CASTELLAZZO - La seconda rata della tassa sui rifiuti (Tari) potrà essere pagata da tutti i castellazzesi entro il 16 aprile. La comunicazione, a firma del responsabile del servizio finanziario, è una delle misure dettate dall'emergenza coronavirus, alla luce dei decreti dell'8, 9 e 11 marzo. Il termine sarebbe scaduto lunedì 16 marzo e, invece, è stato positicipato di un mese, senza incorrere in sanzioni o interessi.

Una decisione presa anche "per limitare gli spostamenti e gli assembramenti in uffici postali e banche". Eventuali nuovi provvedimenti potranno essere adottati "in funzione dell'evolversi della situazione".