Raccolta fondi per gli ospedali: Grigi in campo

ALESSANDRIA - L'invito della Lega Pro va diritto al segno, "Corriamo insieme verso un nuovo obiettivo: dare un sostegno nell'emergenza". L'Alessandria Calcio lo ha fatto, sostenendo la raccolta fondi di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione SolidAl per un aiuto concreto e tempestivo a favore degli ospedali della provincia di Alessandria nell'emergenza Covid-19. Dai Grigi anche un invito a sportivi e tifosi a partecipare con un bonifico: #fermiamoloinsieme #ForzaGrigi.

Anche dal Museo Alessandria Città delle Biciclette (AcdB), punto di riferimento per tutto il mondo delle due ruote, la sensibilizzazione verso questa iniziativa, un gesto concreto per le moltissime persone che sono, ogni giorno, in prima linea.