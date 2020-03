Inps: attivati canali alternativi per le informazioni

ALESSANDRIA – Le informazioni agli sportelli della sede Inps, al fine di evitare affollamenti e tutelare la salute pubblica, è sostituita, in via temporanea, da una serie di canali alternativi, adeguatamente potenziati, che garantiranno continuità al servizio previdenziale.

In particolare in sostituzione degli sportelli in presenza sarà assicurata agli utenti consulenza telefonica, attraverso un presidio multilivello che sarà presidiato con gli stessi standard di qualità e nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (dalle 8,30 alle 12,30), accessibile dal numero 0131209200. Sarà anche rafforzato il servizio di risposta agli utenti con modalità telematica, attraverso il canale istituzionale Linea Inps e sarà garantita risposta ai quesiti delle aziende attraverso il cassetto bidirezionale on line.

Con analoghe modalità da remoto (messaggistica, email, pec, telefono, etc.), saranno gestite le risposte differite e tutte le interazioni con gli utenti che si renderanno necessarie a qualunque titolo, per assicurare il corretto svolgimento del servizio.

Sarà infine possibile per gli utenti telefonare al Contact Center, componendo il numero 803164 se si chiama da fisso o il numero 06 164 164 per chi chiama da cellulare.