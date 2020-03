Coronavirus: in provincia 13 vittime e 69 casi positivi. Cirio: "Chiudere tutto? Aspettiamo i pareri scientifici"

TORINO

ORE 20.10 - Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, è chiaro: "Pronti a sostenere la richiesta della Lombardia per una serrata totale. Sappiamo che sarebbe un sacrificio enorme: abbiamo chiesto un parere alla nostra Unità di crisi regionale e al Comitato scientifico e domani ci daranno una risposta in merito all'emergenza in corso".

CASALE MONFERRATO

ORE 20 - La canzone di un giovane monferrino per sdrammatizzare l'emergenza: qui il video.

TORINO

ORE 19.50 - Il bilancio aggiornato sull'emergenza: 20 morti in Piemonte, dei quali 13 in provincia. Nell'Alessandrino anche 69 casi positivi.

ORE 19.30 - Da oggi chi vorrà sostenere il sistema sanitario della Regione Piemonte potrà farlo con una donazione alla causale «Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus» al numero iban intestato a Regione Piemonte presso UniCredit Group - IT 29 H 02008 01152 000100689275. L’obiettivo è raccogliere fondi per acquistare dispositivi medici, sostenere le strutture sanitarie, infermieri e per aiutare tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini piemontesi e sconfiggere il Covid 19.

VALENZA

ORE 18 - Appello ai commercianti di Valenza: "Chiudete i negozi"

NOVI LIGURE

ORE 17.30 - Appello da Novi Ligure: "Continuate a donare il sangue".

ALESSANDRIA

ORE 16.50 - Due alessandrini sono ricoverati nell'ospedale di Albenga.

ORE 16.30 - Modalità e orari d'apertura di tutti i servizi del Comune di Alessandria.

CASALE MONFERRATO

ORE 16.20 - Casale e il virus: tutte le iniziative.

TORTONA -

ORE 15.55 - A Tortona sono 52 i pazienti ricoverati per coronavirus.

ORE 15.45 - L'editoriale del direttore Alberto Marello: "Diamo un nome e un volto alle vittime del coronavirus"

CASALE MONFERRATO

ORE 14.30 - Le guardie mediche: "Ci sentiamo abbandonati"

GAVI

ORE 14.25 - A Gavi un dispenser elettronico di acquasanta: il video.

TORINO

ORE 13.55 - Gli assessore regionali Vittoria Poggio e Marco Protopapa sono risultati negativi al test per il coronavirus

ALESSANDRIA

ORE 13.45 - La Cittadella di Alessandria sarà chiusa al pubblico fino al prossimo 3 aprile.

ORE 13.30 - Ristorazione sociale: pasti gratis a domicilio per i più fragili

ORE 13.20 - Chiarimenti da parte dell'Unità di crisi comunale su negozi, bar e attività.

ACQUI TERME

ORE 13 - Quattro nuovi positivi all'ospedale di Acqui Terme.

TORINO

ORE 12.30 - Salgono a 17 le vittime in Piemonte, 13 solo in provincia.

OVADA

ORE 10.55 - Positivo il primario del reparto di Medicina dell'Ospedale di Ovada, Paola Varese.

ALESSANDRIA

ORE 9.45 - Deceduta in ospedale ad Alessandria una donna di Lu e Cuccaro Monferrato.

ALBA

ORE 7.30 - Il videomessaggio del presidente della Regione, Alberto Cirio, dopo il nuovo decreto del governo Conte.