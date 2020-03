Carceri nel caos: morto un detenuto

ALESSANDRIA - Carceri nel caos: da Modena la protesta si è irradiata in molti altri Istituti, tra cui Alessandria e San Michele. I detenuti hanno fatto sentire la loro voce: per avere contezza che qualcosa stava accadendo all'interno delle celle, è bastato sostare accanto al carcere di piazza Don Soria, ad Alessandria. Per far sentire la loro rabbia hanno iniziato ad urlare e battere oggetti contro le inferiate. E così è stato da domenica pomeriggio.

Al momento, la situazione sembra rientrata, soprattutto nel carcere di massima sicurezza.

Ad Alessandria si registra la morte di un detenuto (sembra trasferito da Modena) avvenuta per overdose: decesso causato dall'assunzione di psicofarmaci sottratti dall'infermeria del carcere durante le proteste.

La denuncia della grave situazione arriva in redazione con un comunicato inviato dall'organizzazione sindacale delle guardie penitenziarie Osapp.