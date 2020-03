San Michele, allarme per la protesta dei detenuti

ALESSANDRIA - Sarebbe in atto una protesta all'interno del carcere di San Michele di Alessandria. E non è escluso che, come in altre parti d'Italia nelle ultime ore, i detenuti siano saliti sui tetti. Sul posto, alle ore 19.20, sono presenti in forze i Carabinieri e gli uomini della Polizia di Stato oltre che ad alcune ambulanze e ai vigili del fuoco. Ieri sera, la protesta rumorosa dei detenuti del Don Soria.