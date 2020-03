Quattro giocatori con la febbre: Fortitudo non gioca

ALESSANDRIA - Quattro giocatori "isolati al loro domicilio per febbre e sintomi influenzali": il medico sociale della Fortitudo Sandara, Paolo Romanelli, ha dettagliato la condizione di quasi mezza rosa della formazione alessandrina di serie B in una relazione inviata al Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro e alla Lega Nazionale Pallacanestro.

Dopo una giornata frenetica, è arrivata la decisione: il derby Olimpo Alba - Fortitudo, in programma domani, alle 18, non si giocherà e nei prossimi giorni le due società dovranno individuare giorno e ora.

"La relazione del dottor Romanelli argomenta la richiesta di sospendere la trasferta ad Alba con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio e con i suggerimenti della Federazione italiana medici sportivi - spiega coach Claudio Vandoni - Non c'è alcun caso di coronavirus nel gruppo. In un primo momento la Federazione aveva comunque confermato la gara e, in caso di assenza nostra, lo 0-20 a tavolino e un punto di penalizzazione. Poi, leggendo attentamente la relazione del nostro medico, che è stata inviata anche ad Alba, ha deciso il rinvio".

La nuova data potrebbe essere l'8 aprile, ma i due club la ufficializzeranno nei prossimi giorni.