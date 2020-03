Multe e nuovi abbandoni. Transennati rifiuti di amianto

ALESSANDRIA - Prosegue la 'caccia' ai furbetti che abbandonano per strada, nei campi o fuori dai cassonetti rifiuti. A darne comunicazione, sempre attraverso Facebook è l'assessore comunale, Piervittorio Ciccaglioni.

Da un lato sono stati rimossi da chi li aveva abbandonati, che aveva 10 giorni di tempo per farlo, gli scarti di materiale edile in via dei Bagliani (in foto). “Ovviamente la multa salata la paga tutta” comunque, ha specificato nel post Ciccaglioni.

E' invece di venerdì, la scoperta di rifiuti di amianto “abbandonati in terra e nei cassonetti, da banditi, che sono stati prontamente transennati” in zona D3 ad Alessandria e in Valle S. Bartolomeo.

Intanto i ringraziamenti al lavoro degli Ispettori ambientali di controllo sul territorio arrivano anche dalla consigliera (Lega) Chiara Buzzi, che solo pochi giorni fa scriveva sui social “su mia segnalazione sono intervenuti in via Quartieruzzi a Spinetta Marengo: è stata individuata la provenienza di una parte dei rifiuti a cui è seguita la sanzione e rimozione da parte del responsabile dell'abbandono”.