Chiarello e Arrighini a segno contro il Toro

TORINO - L'effetto 'porte chiuse' i Grigi l'hanno provato allo stadio 'Grande Torino', che evoca sempre ricordi straordinari di una notte di Tim Cup indimenticabile. Ben altra atmosfera, oggi pomeriggio, per l'allenamento congiunto con il Toro, anticipato sul Piccolo, che i granata vincono 4-2, ma dopo 90' di equilibrio.

Gregucci schiera il 3-4-2-1 su cui sta lavorando di fatto dai primi giorni, Longo risponde con il 3-4-3.

In porta Valentini; difesa a tre con Dossena, Cosenza e Prestia; Suljic e Castellano i due interni, Cleur e Celia sulle fasce; in avanti Arrighini unica punta con Chiarello e Martignago alle spalle. Nella ripresa utilizzati Crisanto, Macchioni, Gjura, Gilli, Sciacca, Gerace, Casarini, M'Hamsi, Di Quinzio, Sartore ed Eusepi. Unico non entrato, ma disposizione, Gazzi.

Nel primo tempo a segno, per l'Alessandria, Chiarello e Arrighini, che si confermano dopo le reti dei 24 ore prima. Per i granata Verdi, Belotti ed Edera, tutto il tridente d'attacco. Il 4-2, nella ripresa, è di Verdi, su punizione.