"Tifosi, facciamo una chat per sostenere i Grigi"

ALESSANDRIA - In tempi di rinvii e di porte chiuse, l'antidoto per il pubblico appassionato lo suggerisce un tifoso come Fabrizio Repetto.

"Almeno fino a dopo il 1° aprile non potremo essere sugli spalti, né in casa, né in trasferta. E già siamo in astinenza, perché è dal 23 febbraio che non si gioca più. La squadra ha bisogno del nostro sostegno e del nostro calore in questi ciclo di gare ravvicinate e decisive per la stagione. Possiamo garantirlo - suggerisce 'Geppo' - creando una mega chat, in cui tutti possono farsi sentire, anche con contributi video. Non sarà come essere allo stadio, è vero,ma credo che sia un bel modo per trasmettere la passione e far sentire che noi ci siamo sempre. Chi è interessato mi contatti, per attivarla serve poco e noi saremo in tantassimi ad aderire, ne sono convinto".