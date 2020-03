Coronavirus: tre morti in provincia. Aumentano i contagi

ACQUI

ore 13.14 - Il Comune di Acqui, attraverso una nota ufficiale, ha confermato un secondo caso di contagio da coronavirus all'ospedale "Mons. Giovanni Galliano" e che i pazienti sono in fase di trasferimento al Covid Center di Tortona. La struttura, comunque, rimane operativa.

OVADA

Ore 13.12 - Il sindaco Paolo Lantero annuncia la chiusura del Pronto soccorso di Ovada, il personale medico è stato trasferito provvisoriamente a Tortona.

CASALE

ORE 13.10 - Salgono a tre i casi di pazienti positivi al coronavirus ricoverati all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. In questo momento non si hanno altre informazioni sulle condizioni delle tre persone. Dalla città monferrina arrivano comunque notizie confortanti per quanto riguarda la gestione dell'emergenza e sul rispetto delle procedure imposte dall'Unità di crisi del Piemonte.

NOVI

ORE 13.07 - Anche dal municipio arriva la conferma della morte di una seconda persona affetta da coronavirus a Novi Ligure. Il sindaco Gian Paolo Cabella ha espresso ai familiari della vittima, un'anziana di 81 anni, il cordoglio a nome dell'intera città. Da stamattina intanto è operativo il centro della protezione civile per la distribuzione di farmaci e alimenti agli anziani soli:per le richieste occorre telefonare alla Polizia municipale (0143 323411). Sempre a Novi è stato anche rimandato a data da destinarsi il consiglio comunale, inizialmente programmato il 9 marzo.

TORTONA

ORE 13.05 - Il Comune di Tortona ha varato alcune direttive per affrontare l'emergenza contagio. Eccole.

ORE 13 - "Clima e inquinamento influiscono sulla diffusione del virus, ma niente panico". A parlare è l'infettivologo alessandrino Pietro Luigi Garavelli. Qui l'intervista.

ORE 11.30 - Alcuni Comuni dell'Ovadese hanno predisposto un accesso limitato ai servizi.

ALESSANDRIA

ORE 10.10 - Un agente della Polizia municipale di Alessandria in quarantena volontaria: la madre è risultata positiva al CoviD 19.

ORE 9.50 - Il fondo del nostro direttore, Alberto Marello.

NOVI LIGURE

ORE 9.35 - È mancata nella notte a Novi Ligure una donna di 81 anni, affetta da pluripatologie e risultata positiva del test del Covid 19, ricoverata da qualche giorno al Pronto soccorso del nosocomio, dove si era presentata con sintomi influenzali e tenuta in osservazione. Il suo quadro clinico è peggiorato improvvisamente ed è deceduta nella fase di trasferimento in Rianimazione. Sale quindi a tre il numero delle persone decedute in Piemonte, con positività al “coronavirus covid19”.

Intanto, sono 135 le persone contagiate in Piemonte: 47 in provincia di Asti, 31 nell’Alessandrino, 32 in provincia di Torino, 6 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 nel Biellese, 7 nel Vercellese, 2 a Cuneo e 5 provenienti da fuori regione. Ottanta, invece, quelle ricoverate in ospedale. Di queste, 25 si trovano in terapia intensiva: 4 ad Asti, 8 a Torino, 2 a Orbassano, 3 a Vercelli, 5 a Tortona, 1 a Biella, 1 a Cuneo, 1 a Vercelli. Sono in isolamento domiciliare 52 persone.

Finora sono 666 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 445 dei quali risultati negativi.