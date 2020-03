Siglato l'accordo per il welfare

ALESSANDRIA - Sulla base del progetto Wecare della Regione Piemonte, che promuove e sostiene lo sviluppo di sistemi di welfare aziendale e territoriale attraverso politiche integrate che coinvolgono soggetti pubblici e privati, è stato siglato un accordo per il welfare. Confindustria Alessandria, Cgil, Cisl, Uil, la Camera di Commercio e il Comune di Alessandria, Confcooperative, Associazione Cultura e Sviluppo, Consorzio Co.Al.A, Consigliera di Parità della Provincia di Alessandria hanno costituito la Rete Alessandrina per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

L’accordo di rete territoriale è logica conseguenza delle attività che Confindustria Alessandria sta sviluppando sul territorio e in particolare attraverso gli “sportelli” rivolti ad imprese associate e non associate, con l’intento di divulgare il welfare aziendale come strumento di sensibilizzazione del sistema produttivo riguardo all’adozione di piani di welfare aziendale e territoriale. Con l’accordo di rete territoriale vengono coinvolti paritariamente tutti i principali attori al fine di coniugare e diffondere politiche sociali, politiche del lavoro e di sviluppo economico, puntando alla coesione sociale come elemento di crescita territoriale.

La Rete Alessandrina per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie avvia un percorso attivo di coinvolgimento degli Enti locali, delle parti sociali e datoriali, delle imprese e dei loro dipendenti, in un processo di sensibilizzazione e promozione di politiche di welfare aziendale e territoriale. In particolare, la Rete Alessandrina promuoverà la sottoscrizione di specifiche convenzioni e accordi con gli enti pubblici e soggetti privati operanti sul territorio e con erogatori di servizi di welfare, e si impegna a promuovere in ambito locale l’accordo di rete e le relative convenzioni.