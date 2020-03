“Voices in jazz”: i grandi protagonisti riletti in chiave vocal

ALESSANDRIA - Il progetto Voices in Jazz nasce all’interno dei corsi superiori di Biennio Jazz del Conservatorio di musica Vivaldi, curati da Enrico Fazio, Laura Conti e Giampaolo Casati. Il gruppo è formato da alcuni dei migliori studenti del corso e propone in versione “vocal” una selezione dei più bei brani strumentali della storia del jazz. Autori come Tom Harrel, Joe Henserson, Horace Silver, Thelonius Monk, grandi protagonisti del jazz strumentale vengono riletti in una nuova chiave vocal.

Venerdì 6 marzo alle 21 al Teatro Parvum di via Mazzini, nell'ambito della rassegna Jazzal, Voices in Jazz poterà in scena Sabrina Oliveri, Aura Nebiolo, Massimo Di Lullo e Gabriele Guglielmi (voci), Lorenzo Magnaghi (pianoforte), Andrea Garavelli (basso) e Pietro Giovaninetti (batteria). Al gruppo si aggiunge alla tromba Giampaolo Casati con il ruolo di solista improvvisatore. Gli arrangiamenti sono in parte trascritti dalle versioni originali e in parte curati dai musicisti della “band”.

Biglietti interi 10 euro

Tessera club 10 euro

Ingresso con tessera 8 euro

Ingresso con tessera under 30 5 euro

Sarà possibile fare la tessera direttamente alla cassa il giorno del concerto.

Prenotazioni inviando una mail a alessandriajazzclub@libero.it con oggetto “Prenotazione” indicando un nome di riferimento, il numero dei biglietti e delle tessere. Specificare se ci sono degli under 30.

Jazzal si svolge grazie al sostegno della Fondazione Social, della Fondazione Crt, della Fondazione Cr Alessandria e rientra nell'ambito del festival diffuso “Piemonte Jazz Festival” e del “Festival Identità e territori”.