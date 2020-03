Musica e pittura per “Le cattive abitudini”

ALESSANDRIA - Gli spazi della galleria d’arte Al51puntolab, in occasione della festa delle donne, propongono una serata che unisce linguaggi diversi, dedicata a due artisti alessandrini. Domenica 8 marzo alle 18, nell'ambito della rassegna Pupille Gustative, si terrà l'appuntamento Le cattive abitudini, vernissage, aperitivo e concerto in via Trotti 54 (contributo di 10 euro, gradita la prenotazione al tel. 339 6775705).

Fabrizio Cordara, pluripremiato pittore alessandrino, inaugura la personale Hypostasis, a cura del critico d’arte Carlo Pesce. Diplomato al Liceo Artistico di Torino e laureato in Architettura nella Facoltà della stessa città, alla fine degli anni ’90 dipingere diventa per lui fondamentale e, come naturale conseguenza, una prassi quotidiana inevitabile. Dal 1999 comincia ad esporre nella sua città natale. La sua tecnica mista su tela è composta da colore a olio su fondo acrilico con inserti di vario genere come iuta, segatura, carta, fogli di giornale e scontrini fiscali. La mostra prosegue fino al 22 marzo.

Pier Luigi Pasino è attore, cantante e autore. Nato ad Alessandria nel 1981, si trasferisce a Genova dove si diploma in recitazione e fonda la compagnia 'Neuroni in movimento' per la quale recita e dirige diversi spettacoli. Lavora per cinema e teatro con registi come Marco Sciaccaluga, Massimo Mesciulam, Vitaliano Trevisan, Fausto Paravidino, Cyrus Nowrasteh, Pif e Ronnie Sandhal. È attore della compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo e autore ed attore della serie web su YouTube #bymysidewebseries. Nel 2014 fonda la band Luke & The Lion per la quale è autore, compositore e cantante incidendo due Ep. A dicembre 2019 debutta come solista con il singolo Come un pazzo, il cui video è stato pubblicato in anteprima su Rolling Stone il 12 dicembre. Attualmente sta lavorando al suo prossimo singolo Alessandria, è in tournée con la compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo e presto al cinema in due film.

In abbinamento ai prodotti locali è prevista la degustazione di Leporati Vini - Agriturismo Bottazza, partner della rassegna.