Coronavirus: non si gioca neppure domenica 8

ALESSANDRIA - Non si giocherà neppure l'8 marzo a Pistoia. Proprio in questo momento la Lega Pro ha deciso di rinviare anche le partite dell'11a giornata, per i gironi A e B, anche "in considerazione delle condizioni della Pianese e dei club che hanno affrontato la formazione toscana, tra cui anche la Juventus Under 23 (che ha tutta la squadra in quarantena, ndr) finalista di Coppa Italia". I Grigi torneranno in campo, spostamenti causa coronavirus permettendo,il 15 marzo, al Moccagatta, con l'Albinoleffe.

Già definito il nuovo calendario dei recuperi: mercoledì 11 marzo i recuperi dell'8a giornata, in cui l'Alessandria non è coinvolta, perché a Pontedera ha giocato (e vinto), mercoledì 18 marzo tutte le partite del 9° turno, e quindi la trasferta a Como (ore 20.45), mercoledì 1° aprile tutti i match del 10° , e quindi l'impegno casalingo con l'Arezzo (ore 18.30), e martedì 14 aprile, alle ore 20.45, a Pistoia.



Di fatto, dal 15 marzo fino a fine stagione si giocherà una gara ogni tre giorni.

Cambiano anche le date della finale di Coppa Italia: l'8 aprile andata a Terni, il 22 aprile il ritorno.