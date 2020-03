L'hotel 'Al Mulino' è già tornato operativo

SAN MICHELE - Sanificazione di tutti i locali effettuata a tempo di record e nullaosta dell'Asl Al per la riapertura: l'hotel Al Mulino di San Michele, chiuso giovedì sera con ordinanza comunale per via del giocatore della Pianese risultato positivo al coronavirus (e, dopo di lui, altri tre compagni di squadra e un componente dello staff), ha riaperto le porte nella mattinata di ieri, sabato.

L’igienizzazione ha riguardato le aree comuni della struttura e le stanze occupate dai tesserati del club toscano. I quattro dipendenti al lavoro lo scorso fine settimana si trovano invece ancora in isolamento fiduciario e per il momento non accusano problemi. Se le cose non cambieranno, dovrebbero tornare al lavoro tra una settimana.