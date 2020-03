Il coronavirus fa saltare anche lo sciopero dei vigili urbani

ALESSANDRIA - Sono state le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Dicaap Sulpm e Csa che, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, a comunicare la volontà del personale della Polizia Municipale di sospendere temporaneamente lo sciopero previsto per lunedì 2 marzo, le prime due ore di ogni turno di lavoro. “Un atto di responsabilità dei vigili urbani”. Lo sciopero è stato quindi rinviato a data da destinarsi.

Nei giorni scorsi i rappresentanti sindacali si sono comunque incontrati con l'assessore di riferimento, Monica Formaiano, per iniziare a dialogare sulla questione “reperibilità” che era quella su cui il membro di giunta era disposta ad aprire a soluzioni per il futuro da prendere in esame.

Intanto – in attesa delle nuove disposizioni da Regione e Ministero della Salute che hanno sospeso in questi giorni tutte le attività di formazione e concorsuali – si dovrà vedere quando le prove che si sarebbero dovute tenere per l'assunzione dei nuovi vigili potranno essere svolte. E se il coronavirus, ritardando e facendo slittare di data programmi già calendarizzati, non possa alla fine giocare a vantaggio della Polizia locale alessandrina, permettendo di rientrare nel concorso regionale prima del mese di settembre...