Restyling del Palazzo Comunale: proseguono i lavori

ALESSANDRIA - Per consentire la prosecuzione dello svolgimento dei lavori di restyling della facciata del Palazzo Comunale, che dal 2 al 13 marzo interesseranno la porzione di fabbricato dal lato di via San Giacomo della Vittoria e la porzione verso piazza della Libertà, dalle 7 alle 18 del 2 e 3 marzo e comunque fino al termine dei lavori, sono istituiti il divieto di fermata e di transito in via San Giacomo della Vittoria, nel tratto compreso tra piazza della Libertà e via Faà di Bruno.

Dalle 7 alle 18 dal 5 al 13 marzo e comunque fino al termine dei lavori, sono istituiti il divieto di fermata e di transito nell’anello viabile di piazza della Libertà, nel tratto compreso tra via San Giacomo della Vittoria e via Verdi.