Pianese, quinto contagiato. Ghirelli: "Pronti per gestire il caso"

PIANCASTAGNAIO - E' salito a cinque il numero dei tesserati della Pianese positivi al coronavirus. La società ha comunicato che un quarto calciatore è ora in isolamento, anche se non è stato specificato se nel paese dove è la sede o nella sua residenza. Dei primi tre due sono seguiti dal servizio sanitario senese, mentre il terzo è nella sua dimora in Romagna. C'è anche un collaboratore (massaggiatore) ancora ricoverato all'ospedale di Siena.

Sul caso del club di Piancastagnaio il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha confermato che la gara con la Juventus Under 23 si poteva giocare, come è avvenuto, e sulla ripresa la terza serie "sono già pronte alcune opzioni, che potranno essere immediatamente messe in atto a seconda di come si evolverà la situazione della Pianese". Almeno per il club toscano il calendario sarà rimodulato. Su un possibile rinvio dei playoff Ghirelli non si è sbilanciato, ma è sicuramente una delle ipotesi prese in considerazione.

L'Alessandria ha terminato questa mattina gli allenamenti con una partita in famiglia, 11 contro 11, tutti utilizzati ad eccezione di Eleuteri e Gonnelli, che hanno ancora lavorato a parte. Da martedì la marcia di avvicinamento a Pistoia, con le porte di nuovo aperte al centro sportivo Michelin.