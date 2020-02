La Scuola dell’Infanzia di Cascinagrossa diventa statale

ALESSANDRIA - La Scuola Comunale dell’Infanzia paritaria “La Cascina dei sogni” di Cascinagrossa diventerà statale: lo ha deciso la Giunta Comunale su proposta dell’assessore alle Politiche Educative e Scolastiche, Silvia Straneo. Si tratta di una decisione che porta a compimento un iter avviato precedentemente, alla luce di quanto disposto da una Deliberazione del Consiglio Regionale Piemonte che definiva la programmazione della rete scolastica e la possibilità di richiesta di nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Su questi presupposti, lo scorso 31 ottobre la Giunta Comunale aveva approvato la presentazione alla Regione Piemonte della richiesta di istituzione di un punto di erogazione di Scuola dell’Infanzia Statale a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 presso la struttura che attualmente accoglie la cuola dell’Infanzia Comunale paritaria “La Cascina dei sogni” di Via Gramsci 7 a Cascinagrossa.

La finalità alla base di questa scelta era quella di mantenere il servizio erogato e già funzionante ad orario pieno in questo anno scolastico nel plesso di Cascinagrossa.

La Regione Piemonte ha definito il “Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica per l’a. s. 2020/2021 relativo alle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte” con il quale è stata formalmente approvata l’istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di Scuola dell’Infanzia Statale a Cascinagrossa. Questo si concretizzerà appunto con la statalizzazione della Scuola paritaria “La Cascina dei sogni” che sarà afferente l’Istituto Comprensivo “Caretta” di Spinetta Marengo.

«Il positivo risultato ottenuto dalla nostra Amministrazione Comunale con l’approvazione da parte della Regione Piemonte di quanto da noi richiesto per Cascinagrossa e per la statalizzazione della Scuola dell’Infanzia “La Cascina dei sogni” – dichiara l’assessore Silvia Straneo – si compie all’interno del quadro normativo di istituzione del “Servizio Educativo Integrato 0-6” che prevede un’interlocuzione molto stretta tra i servizi educativi comunali e quelli statali per una presa in carico globale dell’educazione dei nostri bambini già in primissima età. Sarà nostra cura infatti mantenere sempre molto intenso e serrato il coordinamento pedagogico tra Nidi e Scuole dell’Infanzia, così come la comunicazione con le famiglie attraverso riunioni informative, già tenutesi e in calendario, con tutti i soggetti interessati alla sempre maggiore qualità del servizio educativo erogato. La statalizzazione, inoltre, rientra tra i provvedimenti di riordino ed efficientamento della “macchina comunale” in ottemperanza al Piano di riequilibrio che è stato approvato dal Consiglio Comunale il 7 agosto 2019».