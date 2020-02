Cimice asiatica: danni in tutto il Piemonte

PIEMONTE - L’intero territorio regionale ha subito danni a causa della cimice asiatica. Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando la delibera proposta dall’Assessore regionale all’Agricoltura e cibo, e adempiendo a quanto è previsto dalla legge per l’applicazione degli aiuti finanziari a favore delle imprese agricole danneggiate.

Il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha confermato che i danni da cimice asiatica nella campagna 2019 hanno interessato i comparti frutticolo, orticolo e dei piccoli frutti in tutto il territorio regionale, in percentuale variabile, come segnalato dalle organizzazioni professionali di settore, da Fondazione Agrion e dalle organizzazioni dei produttori. L’importo totale stimato dei danni alle produzioni a livello regionale è di 180 milioni di euro.

Pertanto la Giunta regionale ha stabilito di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole il riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento. Attraverso la richiesta al Ministero del riconoscimento di evento eccezionale per i danni causati dalla cimice asiatica, la Regione ha l’opportunità di ottenere l’assegnazione dei fondi per il risarcimento dei danni subiti dalle aziende agricole piemontesi.